22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Портфель заказов УП "Минскинжпроект" на 2018 год сформирован на 67%, сообщил сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме директор предприятия Алексей Говорко, передает корреспондент БЕЛТА.

Предполагается выполнить проектные работы на B15,3 млн. Основными заказчиками по заключенным и направленным на подписание договорам выступают предприятия "Гордорстрой", УКС Мингорисполкома, "А-100 Девелопмент", районные УКС, "Юнивест-М", ОАО "Минскметропроект". Будет продолжено проектирование инфраструктуры многофункционального комплекса "Минск-Мир", участка третьей линии метро от станции "Профсоюзная" до площади Бангалор и др. Кроме того, предприятие принимает активное участие в проводимых тендерах за рубежом. В частности, прорабатывается вопрос с Липецком по проектированию трамвайной линии, рассматривается возможность сотрудничества с Вьетнамом.

"Также в текущем году предполагаем расширить область действия лицензии с целью получения права проектирования систем охранной сигнализации и видеонаблюдения, получить аттестат соответствия на право осуществления функции заказчика, застройщика, оказания инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью объектов до 2-го класса сложности включительно. В перспективе предприятие сможет выполнять весь комплекс инвестиционного цикла", - отметил Алексей Говорко.

По его словам, в 2017-м выполнено работ на Br14,7 млн, что больше показателя 2016 года в 1,2 раза. Увеличилось количество проектов по объектам, финансируемым не из городского бюджета, обеспечен опережающий темп роста производительности труда над зарплатой. За прошлый год государственную экспертизу прошли 68 проектов, разработанных специалистами предприятия.

Коммунальное проектно-изыскательское унитарное предприятие "Минскинжпроект" занимается проектированием в Беларуси и за рубежом сетей водо-, тепло-, газо-, энергоснабжения, канализации, телефонизации, электротранспорта, а также городских дорог и инженерных сооружений, проводит геодезические и геологические изыскания. Организация создана в 1974 году для решения проблем инженерной инфраструктуры столицы. Специалисты предприятия приняли участие в проектировании и создании всех основных инженерных сетей и коммуникаций Минска: мостов, путепроводов, подземных пешеходных переходов, троллейбусных и трамвайных линий.-0-