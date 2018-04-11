11 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Послы латиноамериканских стран впечатлены спектром товаров и услуг, уровнем развития технологий в Беларуси. Об этом они заявили журналистам по итогам состоявшейся сегодня в Москве презентации белорусских предприятий для представителей дипломатических миссий в России, в том числе аккредитованных в Беларуси по совместительству, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы рассматриваем Беларусь как большую возможность для всех стран в мире с тем спектром товаров и услуг, уровнем развития технологий, - сказал, в частности, посол Панамы в России Мигель Барсенас. - Сегодняшняя презентация - отличная возможность начать сотрудничество. Нас не заботит расстояние между нашими странами, нам необходимо увеличивать взаимную торговлю".

Дипломат отметил, что его прежде всего заинтересовали возможности белорусской строительной отрасли, а также технологии бурения. "Я обязательно проинформирую свое правительство о том, что сегодня представляет из себя Беларусь", - пообещал он.

В свою очередь на посла Колумбии в России Альфонсо Кабальеро произвели впечатление возможности белорусского тяжелого машиностроения. "Я был удивлен, когда узнал, что треть карьерных самосвалов в мире производится в Беларуси, - поделился дипломат. - Это отличная презентация, она продемонстрировала не только промышленный, но и научный потенциал Беларуси".

Альфонсо Кабальеро особо выделил ту часть презентации, которая была посвящена сфере образования в Беларуси. "Сильное развитие научной базы в Беларуси сопровождается сильным развитием системы образования", - отметил он. Дипломат также пообещал передать информацию о возможностях Беларуси потенциальным партнерам в Колумбии.

В презентации, которая состоялась в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, приняли участие около 40 руководителей и представителей дипмиссий из стран Европы, Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии.

Иностранным дипломатам была представлена информация о деятельности Белорусской торгово-промышленной палаты и некоторых ее крупнейших членов: Белорусского металлургического завода (производство широкой линейки металлопродукции), буровой компании "Дельта" (полный комплекс буровых работ, включая проектирование, испытания, изыскания), машиностроительной компании "Витебские подъемники" (производство подъемно-транспортного оборудования), компаний "Праймилк" (производство ингредиентов на основе молочной сыворотки для применения в пищевой и кормовой промышленности), "ЭридГроу Продакшн" (разработка и производство продуктов глубокой переработки торфа для очистки земных и водных поверхностей от нефтяных загрязнений, озеленения пустынных и засушливых территорий), а также Центра международных связей Министерства образования Беларуси. -0-