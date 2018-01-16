Посол Беларуси обсудил с руководством германской земли Тюрингия перспективы экономического сотрудничества

16 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в ФРГ Денис Сидоренко посетил федеральную землю Тюрингия и провел встречи с премьер-министром Бодо Рамеловым и председателем ландтага (парламента) Тюрингии Кристианом Кариусом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Германии.

Дипломат подробно проинформировал собеседников о политической и социально-экономической ситуации в республике, новых возможностях для расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Беларусью и Германией, в том числе на региональном уровне, а также существующих в Беларуси рамочных условиях для иностранных инвесторов в различных отраслях.

Стороны отметили имеющиеся позитивные примеры производственной кооперации предприятий. Обсуждены также возможности активизации побратимского и культурного сотрудничества, обменов между высшими учебными заведениями Беларуси и Тюрингии.

Посол высказал слова признательности в адрес гуманитарных организаций федеральной земли Тюрингия за многолетнюю помощь районам Беларуси, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС.-0-