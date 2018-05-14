Посол Беларуси рассказал о торговле с Таджикистаном и белорусской мебели в резиденции Рахмона

14 мая, Душанбе /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Посол Беларуси в Таджикистане Олег Иванов в беседе с журналистами рассказал о том, как за сравнительно небольшой промежуток времени удалось значительно нарастить объем товарооборота с Таджикистаном, передает корреспондент БЕЛТА.

"Самый простой шаг, который я сделал, когда сюда приехал, это перевод торговых партнеров на прямые отношения. Очень показательный пример: по статистике у нас не проходило ни одной белорусской таблетки или нашей косметики, но они были на полках магазинов. Так вот оказалось, что 90% завозилось из России, а 10% - из Литвы. То есть работали посредники по не очень прозрачным схемам. Первый шаг - мы убрали эти теневые схемы, и товарооборот сразу вырос процентов на сорок. Мы перевели эту серую торговлю на легальные, разумные и цивилизованные рельсы", - сказал дипломат.

По его словам, следующим шагом стало развитие деловых связей, в том числе с участием предприятий в регионах Беларуси. "Да, молочка - это, наверное, наш бренд номер один. Сложная логистика (при поставке в Таджикистан. - Прим. БЕЛТА), это правда. И раньше с Таджикистаном по молочке сотрудничали в лучшем случае областные центры, а так это ограничивалось Минском. Сейчас мы добрались до райцентров, у которых есть свое производство. Это еще дало прибавки процентов 25", - заявил Олег Иванов.

"Плюс мы ездим и убеждаем, что белорусские товары - это не только молочка и трактора. Это могут быть и оптические приборы. Особенно в горных условиях это актуально. Это может быть и белорусская мебель, которой оборудована резиденция Президента Таджикистана Эмомали Рахмона. После этого среди богатых людей в Таджикистане стало модно оборудовать белорусской мебелью свои дома", - рассказал посол.

Товарооборот между Беларусью и Таджикистаном по итогам 2017 года сложился на уровне $42,9 млн, что более чем в два раза превышает результат 2016-го. Рост продолжился и в 2018 году. В январе-марте по сравнению с первым кварталом 2017-го товарооборот увеличился на 147%, а белорусский экспорт в Таджикистан - на 160%. Такие впечатляющие цифры роста отчасти связаны с невысокой базой 2015-2016 годов, когда наблюдался общий провал в торговле со странами СНГ. Однако достижению более высоких результатов способствовали и договоренности на уровне лидеров двух стран, активная работа бизнес-кругов и дипломатов. В частности, налажены прямые поставки, решены некоторые проблемные вопросы с логистикой, задействованы современные финансовые схемы обеспечения сделок. Есть результаты и в части реализации совместных проектов. Например, в конце 2017 года начало работу сборочное производство тракторов МТЗ в городе Гиссаре на базе дилера АОЗТ "Агротехсервис". Всего же в Таджикистане функционирует товаропроводящая сеть 15 белорусских предприятий, в том числе ОАО "БелАЗ", ОАО "МАЗ", ОАО "МТЗ", ОАО "Амкодор", ОАО "Гомсельмаш", ОАО "Бобруйскагромаш".-0-