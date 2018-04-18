Посол Франции видит большие перспективы в сотрудничестве с Беларусью в молочной отрасли

18 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Сотрудничество в молочной отрасли становится важным аспектом белорусско-французского экономического взаимодействия. Такое мнение высказал посол Франции в Беларуси Дидье Канесс, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА на международном форуме "Беларусь молочная".
Дипломат подчеркнул, что молочная отрасль получила сильное развитие как в Беларуси, так и во Франции. Он отметил важность для двух стран активного взаимообмена в этом направлении. "У нас есть что предложить белорусской стороне в плане оборудования, технологий по всей цепи молочного производства, а также в реализации пород крупного рогатого скота", - сказал Дидье Канесс.
Посол Франции в Беларуси добавил, что уже есть опыт успешной работы французских предприятий на белорусском рынке. "Некоторые французские компании давно реализуют проекты в Беларуси, и они очень эффективны", - сказал он.
Французская делегация будет находиться в Беларуси 18-20 апреля. В ее составе представители французских предприятий - члены ассоциации развития международного сотрудничества в области АПК "АДЕПТА". На форуме "Беларусь молочная" представлен стенд французских предприятий, где можно подробнее познакомиться с их деятельностью, провести предварительные переговоры. Помимо участия в форуме, гости из Франции посетят предприятия АПК Новогрудского района. Представители французского бизнеса в молочной отрасли совместно с экспертами "Франс групп" изучают возможности трансфера технологий для белорусских предприятий, реализации совместных проектов, различных форм промышленной кооперации, а также совместного выхода на рынки третьих стран и привлечения инвестиций.-0-
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