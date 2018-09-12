Посол Украины уверен в динамичном развитии экономических связей с Беларусью

12 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим уверен в дальнейшем динамичном развитии экономического сотрудничества с Беларусью. Об этом он заявил сегодня, выступая на мероприятии по случаю 27-й годовщины независимости Украины, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат отметил, что между Беларусью и Украиной идет активный диалог на правительственном и межрегиональном уровнях. По его мнению, для стран нет другого выбора, кроме как и дальше развивать сотрудничество. В настоящее время белорусско-украинский товарооборот достиг высоких показателей: в минувшем году он составил около $4,5 млрд, а в первом полугодии текущего года - $2,4 млрд (прирост составил 15%).

В Украине успешно действует совместное сборочное производство МТЗ, "Гомсельмаша", МАЗа. Кроме того, активно развиваются культурные контакты между двумя государствами, свидетельством чему стало проведение нынешним летом Дней украинской культуры в Беларуси.

В свою очередь первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко обратил внимание на значимость предстоящего в Гомеле первого Форума регионов Беларуси и Украины. Он считает, что у двух государств имеется большой незадействованный потенциал сотрудничества. Как убежден Андрей Евдоченко, проведение этого масштабного форума даст старт новым экономическим проектам.

Первый замминистра подчеркнул, что важным для развития белорусско-украинских отношений является диалог между президентами двух стран. "Мы с оптимизмом смотрим в будущее развития отношений Беларуси и Украины", - сказал он.-0-