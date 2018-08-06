Посольство Израиля готово способствовать привлечению резидентов в "Великий камень"

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Израиля в Беларуси готово способствовать привлечению резидентов в Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Об этом шла речь во время посещения послом Израиля в Беларуси Алоном Шогамом "Великого камня", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт индустриального парка.
Во время визита посол детально ознакомился с льготной политикой и развитием индустриального парка, строительством инфраструктуры и оказываемыми резидентам услугами. Алон Шогам отметил привлекательные условия для ведения бизнеса, созданные в индустриальном парке, а также выгодное географическое положение Беларуси. Посол заявил о готовности поддерживать развитие "Великого камня" и искать пути сотрудничества между предприятиями Израиля и индустриальным парком.
Состоялись также переговоры посла с руководством СЗАО "Компания по развитию индустриального парка", где обсуждались результаты презентации индустриального парка в Израиле в июле этого года, а также поиск путей привлечения израильских предприятий в парк.-0-
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