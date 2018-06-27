Поставки белорусской молочки обсудят 2 июля министры аграрных ведомств Беларуси и России

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы поставок белорусской молочной продукции обсудят 2 июля министры аграрных ведомств Беларуси и России, сообщает БЕЛТА со ссылкой на материалы Россельхознадзора.

Встреча главы Россельхознадзора Сергея Данкверта с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси - директором департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иваном Смильгинем состоялась сегодня в Москве. Ключевой темой диалога стало обсуждение хода исполнения пунктов дорожной карты по урегулированию вопросов поставок белорусской молочной продукции на территорию России. Итоги проведенной двусторонней работы будут подведены при встрече министров сельского хозяйства России и Беларуси в понедельник, 2 июля", - говорится в сообщении российского ведомства.

Как сообщалось, Россельхознадзор объявил, что с 6 июня ввел временные ограничения на поставку некоторых видов белорусской молочной продукции в таре более 2,5 л. Впоследствии российское ведомство отменило запрет на поставки белорусской молочной продукции в таре более 2,5 л и утвердило перечень поставщиков. В список предприятий, включенных в дорожную карту и имеющих право поставок в Россию, попали ОАО "Барановичский молочный комбинат", СОАО "Ляховичский молокозавод", Волковысское ОАО "Беллакт", КПУП "Мозырские молочные продукты", ОАО "Туровский молочный комбинат" и ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат".-0-