Постоянный комитет СГ готов оказать помощь в урегулировании вопроса поставок молока из Беларуси в Россию - Рапота

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянный комитет Союзного государства готов оказать помощь в урегулировании вопроса поставок молока из Беларуси в Россию, сообщил сегодня журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает корреспондент БЕЛТА.

На вопрос об урегулировании поставок белорусской молочной продукции в Россию, госсекретарь ответил, что это находится в ведении ЕЭК. "Там отработаны регламенты, касающиеся того, как должны взаимодействовать страны ЕАЭС, если у них возникают вопросы друг к другу. Тем не менее, мы тоже не остаемся безучастными. Мы связались с ЕЭК, сказали, что готовы оказать любую помощь в урегулировании данного вопроса. Но от нас пока помощь не требуется. Идут двусторонние консультации между представителями России и Беларуси, так что давайте подождем, уверен, все вопросы будут урегулированы", - сказал Григорий Рапота.

Как сообщалось, Россельхознадзор перенес введение запрета на поставки молока из Беларуси на 18.00 6 марта.-0-