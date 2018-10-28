Постоянный координатор ООН рассказала о сотрудничестве с Беларусью в области достижения ЦУР

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянный координатор ООН, постоянный представитель Программы развития ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий рассказала о планах по развитию сотрудничества с Беларусью в области достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) в эфире программы "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.
"Мы тесно сотрудничаем с национальным координатором по достижению ЦУР Марианной Щеткиной, Советом по устойчивому развитию, министерствами, которые работают над тем, чтобы эти цели соединить с национальными программами развития. В Беларуси есть Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития на период до 2030 года (НСУР-2030), идет работа над ее продлением. Беларусь работает в этом направлении конкретно и очень успешно", - сказала Иоанна Казана-Вишневецкий.
В числе успехов Беларуси в работе по достижению ЦУР она отметила вопросы окружающей среды, сохранения болот, борьбы с изменениями климата. "Кроме того, мы стремимся реализовать новые проекты и программы в области охраны здоровья. В будущем мы хотели бы создавать платформы-акселераторы, работать по четырем основным приоритетам. Во-первых, это экономический рост, который включает небольших игроков - бизнес, благоприятно влияющий на окружающую среду и социальную сферу. Второй приоритет - поддержка молодого поколения, третий - развитие новых технологий. Также важным приоритетом является гендерное равенство", - отметила постоянный координатор ООН в Беларуси.-0-
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