Поступления в бюджет Минской области дивидендов на акции обществ в 2017 году заметно выросли

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Размер поступлений в бюджет Минской области дивидендов на акции обществ в минувшем году увеличился почти в три раза по сравнению с 2016 годом, сообщили БЕЛТА в фонде "Минскоблимущество".

Рост доходов консолидированного бюджета региона в 2017 году во многом был обеспечен увеличением поступлений от использования и реализации государственного имущества: их объем составил Br27,8 млн, что на 35% больше показателя 2016-го, отметили в фонде. По данным прошлого года, в собственности Минской области и ее административно-территориальных единиц находились акции 314 хозяйственных обществ.

Большая часть указанной суммы (Br20,6 млн) - доходы от участия в капитале хозяйственных обществ и перечисления части чистой прибыли коммунальных унитарных предприятий. Также Br7,1 млн получено от продажи и сдачи в аренду недвижимого коммунального имущества.

Что касается других показателей работы фонда в 2017 году, то проведено 305 аукционов по продаже госсобственности. Из выставленных на торги 144 объектов продан 41. Еще 7 объектов коммунальной собственности на общую сумму Br1,2 млн реализованы арендаторам, использующим эти площади более 3 лет. В том числе за Br11,4 тыс. было продано как имущественный комплекс предприятие "Слуцкий племптицезавод" (таким образом оно сможет разобраться с долгами, сохранить рабочие места и продолжит функционировать). Также в целях экономического оздоровления реализован пакет акций ОАО "Негорельский воскоперерабатывающий и ульевой завод"; безвозмездно в частную собственность переданы пакеты акций ОАО "Заболотский", "Речень" и "Новополесский".

Продолжена работа по вовлечению неиспользуемого и неэффективно используемого недвижимого имущества в хозоборот - снова используются, снесены и законсервированы 265 объектов. Кроме того, задействовано в хозяйственном обороте, снесено и законсервировано 447 неиспользовавшихся объектов недвижимости частной собственности (включая имущество физлиц). В 2018 году в план работы включен 371 объект коммунальной собственности.-0-