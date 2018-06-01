Потенциал белорусского лесопромышленного комплекса будет презентован на бизнес-форуме в Финляндии

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потенциал лесопромышленного комплекса Беларуси будет презентован на VI Белорусско-финляндском бизнес-форуме, который открывается сегодня в Савонлинне, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".

Участие в форуме принимают представители белорусских министерств, ведомств, бизнес-кругов и предприятий-экспортеров. Широкий состав участников форума и с финской стороны - представители правительства, торговых региональных палат и многочисленных коммерческих компаний.

Заместитель председателя концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько выступит на форуме с презентацией потенциала лесопромышленного комплекса Беларуси и озвучит предложения о сотрудничестве: по реализации инвестиционных проектов, созданию совместных деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных предприятий на территории Беларуси и поставкам продукции в Финляндию.

Во время форума состоится контактно-кооперационная биржа, на которой представители бизнеса двух стран смогут напрямую пообщаться и обсудить конкретные вопросы сотрудничества и реализации совместных проектов.

У Михаила Касько запланированы деловые встречи и переговоры, где будут обсуждаться вопросы расширения торгово-экономического, инвестиционного и информационного сотрудничества. Площадка форума предоставляет широкие возможности для поиска новых партнеров и потенциальных инвесторов, обмена передовым опытом ведения бизнеса, создания предпосылок для расширения и интенсификации взаимодействия Беларуси и Финляндии в сферах взаимного интереса.

Концерн "Беллесбумпром" по решению правительства курирует белорусско-финские торгово-экономические отношения. При непосредственном содействии белорусского посольства в этой стране работа по наращиванию экспорта была активизирована и уже принесла свои плоды. Экспорт белорусских товаров в Финляндию в 2017 году увеличился по сравнению с 2016 годом на 18,2% и составил $19,5 млн.

Рынок Финляндии представляет большой интерес для белорусских деревообрабатывающих предприятий. Несмотря на то, что эта страна входит в число ведущих лесных государств Европы, она импортирует продукцию деревообработки из других стран. Поэтому концерн "Беллесбумпром" при поддержке посольства Беларуси в Финляндии сейчас активно работает над установлением деловых контактов с финскими компаниями. Эта работа уже принесла первые результаты - финскому потребителю поставлена первая партия древесных плит на сумму $27 тыс.-0-