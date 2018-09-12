Потребность в финансировании инфраструктуры в Беларуси до 2025 года составляет Br12 млрд - Дмитрий Крутой

12 сентября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Потребность в финансировании развития инфраструктуры в Беларуси до 2025 года составляет Br12 млрд. Об этом сообщил министр экономики Дмитрий Крутой сегодня на международной конференции "Роль проектов ГЧП в достижении Целей устойчивого развития и повышения благосостояния людей", передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Крутой отметил, что в предыдущие годы инфраструктурные объекты, особенно крупные, строились в основном за счет средств республиканского и местных бюджетов. "Около 40-45% инвестиций за последние 10 лет было вложено в транспорт, связь и социальные объекты. Государство пристально следит за выполнением этих приоритетов, - сказал он. - По предварительным оценкам, до 2025 года нам потребуется профинансировать инфраструктуру в объеме Br12 млрд, из которых Br8 млрд пойдет в сферу транспорта и инженерной инфраструктуры".

Министр подчеркнул, что в условиях сокращения бюджетного канала инвестиций, особенно в среднесрочной перспективе, проекты ГЧП станут хорошей основой для развития инвестиционного процесса в Беларуси.

В высокой степени готовности находится первый пилотный проект государственно-частного партнерства "Реконструкция автомобильной дороги М 10: граница Российской Федерации (Селище) - Гомель - Кобрин, км 109,9 - км 195,15". Предполагается реконструкция этого участка дороги с доведением до параметров I-В категории, а также ее последующее техническое обслуживание частным партнером. Планируемый срок реализации проекта - 20 лет, из которых 2 года отводятся непосредственно на реконструкцию. Подготовка проекта осуществляется при помощи Европейского банка реконструкции и развития, который привлек к его разработке консорциум консультантов. "Надеемся, что в ближайшее время выйдет соответствующий указ, который определит рамочные условия выбора партнера и проведения конкурсов. Если до конца года закончим все процедуры, то со следующего года можем приступить к практической реализации проекта", - проинформировал министр.

Международная конференция, которая проходит сегодня в Минске, нацелена на ознакомление с международным опытом и лучшими управленческими практиками в области реализации инфраструктурных проектов и развития механизма ГЧП для достижения Целей устойчивого развития и повышения благосостояния людей. Во время панельных дискуссий обсуждается развитие инфраструктуры при реализации концепции "Один пояс, один путь", место международных институтов развития и банковского сектора в реализации проектов ГЧП. В мероприятии принимают участие руководители органов госуправления, международных финансовых институтов, банков, представители бизнеса, научного и академического сообщества, общественных организаций и объединений. Организаторы конференции - Национальное агентство инвестиций и приватизации, Министерство экономики и Европейская экономическая комиссия ООН.-0-