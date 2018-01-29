Повышение позиции в рейтинге ОЭСР позволит снизить стоимость кредитных ресурсов для Беларуси - Минфин

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повышение позиции в рейтинге Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) позволит снизить стоимость кредитных ресурсов для белорусских предприятий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства финансов.
"Перевод Беларуси в шестую группу по классификации ОЭСР позволит сократить размеры страховых премий по экспортным кредитам, предоставляемым иностранными банками белорусским предприятиям-импортерам, что в свою очередь снизит для них стоимость кредитных ресурсов", - подчеркнули в пресс-службе.
В Минфине напомнили, что 26 января была обновлена классификация Организации по экономическому сотрудничеству и развитию по страновым кредитным рискам. В текущей версии классификации позиция Беларуси улучшена - страна переведена в более высокую, шестую группу.
Повышение позиции Беларуси в классификации стало возможным благодаря скоординированным действиям правительства и Национального банка по обеспечению макроэкономической стабилизации и финансовой устойчивости страны, а также высокой платежной дисциплине белорусских предприятий-импортеров.
Позиция Беларуси в классификации улучшилась впервые с 1999 года.-0-
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