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Повышенный спрос на потребительские кредиты в Беларуси скоро пойдет на спад - эксперт

Экономика 15.03.2018 | 18:42
Фото из архива
Фото из архива

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повышенный спрос на потребительские кредиты в Беларуси скоро пойдет на спад. Такую точку зрения высказала корреспонденту БЕЛТА финансовый консультант TeleTrade (ООО "ТелетрейдБел") Жанна Кулакова.

"Рост потребительского кредитования в Беларуси действительно есть, и эта тенденция наблюдалась уже в прошлом году. Люди начали активно брать кредиты - это логичное следствие всего, что происходило в экономике и на финансовом рынке: сильно упали ставки по кредитам, плюс Нацбанк упростил доступ к кредитам, отменив обязательное предоставление справок о доходах. Кроме того, у населения подросли зарплаты", - отметила эксперт.

При этом Жанна Кулакова пояснила, что скоро такой повышенный спрос пойдет на спад. "Те, кто хотел купить что-то в кредит, уже это сделали. Белорусы не будут сильно закредитовываться, наши люди очень ответственно подходят к кредитам. Согласно статистике, у нас традиционно небольшая просроченная задолженность - люди не склонны брать на себя неподъемных обязательств", - подчеркнула она.

Кроме того, финансовый консультант обратила внимание, что наметилась небольшая тенденция к росту процентных ставок. "Возросший спрос на кредиты - это один из факторов, повлиявших на сокращение избыточной ликвидности банков. Сейчас банки даже периодически испытывают дефицит ликвидности, а Нацбанк с начала года провел несколько кредитных аукционов. Следствием этого является небольшой рост ставок и по депозитам, и по кредитам", - сказала Жанна Кулакова.

Положительным следствием такого бума на рынке потребительского кредитования является рост внутреннего спроса. "Соответственно, предприятия получают возможность больше производить, а продавцы - больше продавать. И все это положительно сказывается на динамике ВВП. Негативным следствием можно назвать рост импорта - в Беларуси всегда, как только начинает расти потребительский спрос, растет импорт. Это приводит к тому, что ухудшается сальдо внешней торговли", - констатировала она.

Согласно данным статистического бюллетеня Нацбанка, на 1 февраля задолженность по кредитам, выданным белорусскими банками физическим лицам, составляла более Br9,1 млрд.-0-

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Теги
кредит, статистика, финансы
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