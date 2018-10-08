Практическая конференция "Реформа строительной отрасли Республики Беларусь: итоги-2018, новации-2019" состоится 26 октября 2018 года в Минске

Организатором мероприятия выступает Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь при поддержке ООО "ЮрСпектр".

В 2018 году в законодательной сфере в строительстве произошли существенные изменения: вступил в силу декрет №7 "О развитии предпринимательства", усовершенствованы правила заключения договоров строительного подряда, скорректирован порядок аттестации, утверждена Инструкция по заполнению актов выполненных работ и др. Участникам конференции предоставляется уникальная возможность узнать подробнее о практике применения указанных новшеств и изменений, а также ознакомиться с направлениями развития строительной отрасли на ближайшие годы.

Организаторы конференции приглашают руководителей, юристов, бухгалтеров, экономистов, сметчиков, специалистов строительных, проектных и иных организаций всех форм собственности, а также желающих принять участие в данном мероприятии.

Для получения подробной информации о специальном предложении, процедуре регистрации и по другим вопросам обращайтесь по телефону (017) 205-03-00 или на сайт https://ilex.by/conference/ .

В программе конференции возможны изменения.

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