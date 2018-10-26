26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси намерено активизировать взаимодействие с Францией по всем направлениям, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко сегодня на встрече с государственным секретарем при министре Европы и иностранных дел Франции Жаном-Батистом Лемуаном, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы очень заинтересованы в активизации взаимодействия с Францией по всем направлениям. В первую очередь это торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество, а также в сфере образования, науке и культуре", - отметил Игорь Петришенко.

По мнению вице-премьера, нынешний уровень товарооборота пока далек от возможностей двух стран. "Вы импортируете на $580 млрд, а наша доля достаточно скромная - $66 млн (импорт по итогам 2017 года. - Прим. БЕЛТА)", - заметил он.

Правительство рассчитывает, что объем взаимной торговли с Францией сможет достичь тех цифр, которые есть у Беларуси с другими крупными европейскими странами - Германией и Францией, а также Великобританией, несмотря на Brexit, отметил вице-премьер. "Надеемся, что ваша страна по-новому посмотрит на Беларусь и активизирует сотрудничество по всем сферам и направлениям", - добавил он.

Игорь Петришенко напомнил, что Беларусь в 2019 году примет II Европейские игры, и выразил надежду, что Франция будет представлена на этих соревнованиях. Он также рассчитывает на более частые визиты госсекретаря при министре Европы и иностранных дел Франции в Беларусь, особенно с учетом введения 30-дневного безвиза.

Жан-Батист Лемуан согласился с тем, что товарооборот между Беларусью и Францией должен быть больше. "Цифры могли бы быть гораздо более серьезными и значимыми, особенно с учетом нашей географической близости - обе наши страны находятся в Европе", - сказал он.

Объем взаимной торговли Беларуси и Франции в январе-августе 2018 года вырос до $261,7 млн - на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Основные статьи белорусского экспорта - транспортные услуги, компьютерные, телекоммуникационные и информационные услуги. В 2017 году товарооборот вырос на 28%. В январе-июне объем иностранных инвестиций из Франции составил $4,5 млн (175,1% к аналогичному периоду прошлого года). В Беларуси зарегистрировано 40 организаций с французскими инвестициями.-0-