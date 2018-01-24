Правительство Беларуси приняло план мероприятий по реализации декрета №7

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси принял план мероприятий по реализации положений декрета №7 "О развитии предпринимательства", сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусском правительстве.

План мероприятий предусматривает корректировку законодательства в регулировании торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, строительства, транспортной и рекламной деятельности.

Предусмотрена корректировка 40 законодательных актов, в том числе 21 закона и 6 кодексов. В частности, изменения будут внесены в Уголовный и Налоговый кодексы, законы "О пожарной безопасности", "О внешней трудовой миграции", "Об основах транспортной деятельности".

В первом квартале 2018 года планируется внести изменения в широкий круг нормативных правовых актов (в том числе ведомственных), предусмотрев в них отмену обязательного использования субъектами хозяйствования печатей, оптимизацию административных процедур в торговле, общественном питании и бытовом обслуживании, а также оптимизацию количества проводимых экспертиз и выдаваемых разрешений.

Обязательным является требование по рассмотрению всех подготавливаемых в развитие декрета №7 документов на общественно-консультативных (экспертных) советах по развитию предпринимательства при государственных органах управления.

Предусмотрена широкая информационная и разъяснительная работа среди населения с проведением выездных встреч, семинаров с участием специалистов министерств, представителей бизнес-сообществ. На официальных сайтах госорганов планируется создание отдельных тематических рубрик, где будут размещаться разъяснения по реализации декрета №7, а также других нормативных правовых актов по либерализации бизнеса.-0-