Правительство Беларуси утвердило план работы на I полугодие 2018-го

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением правительства №1026 от 28 декабря 2017 года утвержден план работы Совета Министров и Президиума Совета Министров на первое полугодие 2018 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

В частности, на заседаниях Совета Министров планируется рассмотреть итоги социально-экономического развития Беларуси за 2017 год, а также за январь-март 2018 года.

На заседания Президиума Совмина будут вынесены вопросы о концептуальных основах прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2018 год и на период до 2020 года, направлениях бюджетно-финансовой и налоговой политики на 2018 год и среднесрочной финансовой программы на 2018-2020 годы.

Кроме того, планируется обсудить ход реализации государственной программы инновационного развития на 2016-2020 годы, Национальной программы поддержки и развития экспорта на 2016-2020 годы, государственной программы "Энергосбережение" на 2016-2020 годы.

Речь также пойдет о концептуальных основах прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2019 год и на период до 2021 года, направлениях бюджетно-финансовой и налоговой политики на 2019 год и среднесрочной финансовой программы на 2019-2021 годы.

Наряду с этим участники заседаний Президиума рассмотрят вопросы модернизации нефтеперерабатывающих заводов, ОАО "Могилевхимволокно" и стратегии развития нефтехимического комплекса страны до 2030 года.

Кроме того, планируется рассмотреть ход выполнения поручения главы государства по развитию Борисовского района.

Среди прочего запланировано выездное заседание Президиума Совмина, во время которого речь пойдет о повышении уровня конкурентоспособности экономики Бобруйска и Бобруйского района, в том числе за счет развития малого и среднего бизнеса, создания рабочих мест и вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого государственного имущества.

Отдельно на одном из заседаний будет рассмотрен ход реализации указа №235 от 8 июня 2015 года "О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области" и программы социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области на период до 2020 года.

Всего в первом полугодии 2018 года на заседаниях Совмина и Президиума Совмина планируется рассмотреть 23 вопроса.-0-