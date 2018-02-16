16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси утвердило прогноз роста экспорта товаров в 2018 году по странам. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 февраля 2018 года №131, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Руководителям загранучреждений Беларуси, должностным лицам, закрепленным за странами, поручено обеспечить ежемесячное увеличение объемов экспорта товаров (без учета объемов нефти, нефтепродуктов, газов нефтяных и углеводородов газообразных прочих, калийных и азотных удобрений) в процентах к аналогичному периоду 2017 года.

Согласно документу, наибольших показателей - темп роста не ниже 145% - запланировано добиться по экспорту в ЮАР и Нигерию. Экспорт в Китай предполагается нарастить на 44%, во Вьетнам, Аргентину и Бразилию - на 30%.

Что касается темпа роста экспорта в страны СНГ, то в Украину он должен составить не менее 125%, в Азербайджан - 109%, в Россию - 107%, в Армению и Казахстан - 106%.

Из числа стран Европы экспортные поставки предполагается больше всего нарастить в Словакию и Швецию (на 10%).

Ключевой показатель эффективности работы руководителей загранучреждений Беларуси по экспорту товаров определен в целях принятия действенных мер по диверсификации экспорта и выходу на новые рынки.

Контроль за выполнением постановления возложен на Министерство иностранных дел. Информация о ходе выполнения ключевого показателя эффективности работы по экспорту товаров будет ежеквартально направляться в правительство Беларуси.-0-