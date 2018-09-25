Правительство готовит предложения для дальнейшего развития строительной отрасли

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси готовит предложения для дальнейшего развития строительной отрасли, сообщил премьер-министр Сергей Румас сегодня на заседании Президиума Совмина, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании рассматривается проект стратегии развития строительной отрасли Беларуси до 2025 года и план мероприятий по ее реализации. С отчетом о выполнении поручений главы государства по обеспечению эффективного функционирования стройотрасли выступило Минстройархитектуры.

Сергей Румас напомнил, что в ноябре состоится семинар-совещание с участием главы государства по вопросам повышения эффективности строительного комплекса. Запланирован отчет правительства об исправлении ситуации в отрасли с представлением конкретных предложений по ее дальнейшему развитию.

"Еще в 2013 году работа строительного комплекса была подробно рассмотрена на совещании у главы государства. Все необходимые решения приняты и реализуются. Вместе с тем условия работы как на внешних, так и на внутреннем рынках динамично меняются, что, безусловно, влияет на социально-экономическое развитие страны в целом и строительного комплекса в частности. Мы должны адекватно, а самое главное - своевременно реагировать на эти изменения", - подчеркнул глава правительства.

"За прошедшее время мы существенно нарастили производственные мощности строительного комплекса - как подрядных предприятий, так и организаций промышленности строительных материалов, существенно увеличили кадровый потенциал отрасли. Но сегодня, исходя из представленных документов, данный потенциал используется недостаточно эффективно", - полагает премьер-министр.

По его словам, созданные в стране условия позволяют использовать новые точки роста и уйти от зависимости в бюджетном финансировании. Принятые правительством и Нацбанком меры по сдерживанию инфляции расширили доступ к ресурсам коммерческих банков на достаточно комфортных условиях. С учетом этого Сергей Румас считает возможным более широкое использование возможностей банковской системы при строительстве социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

На заседании в правительстве обсуждалось также наращивание экспорта строительных услуг и его дальнейшая диверсификация.

Премьер-министр акцентировал внимание, что для оценки эффективности работы стройотрасли должны быть четкие, понятные и обоснованные критерии. В центре внимания останется и решение жилищного вопроса - речь идет о том, чтобы обеспечить в установленные сроки жильем все многодетные семьи, которые стоят на учете нуждающихся более одного года.

Кроме того, в повестке сегодняшнего заседания вопрос о выполнении поручений главы государства по развитию рынка авиационных перевозок, повышению его привлекательности для населения и развитию транзитного потенциала страны.-0-