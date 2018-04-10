10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство изучит предложения по стимулированию экспорта малого и среднего бизнеса. По поручению премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова их подготовкой займутся Министерство иностранных дел и Министерство экономики. Об этом шла речь сегодня на заседании Президиума Совета Министров, где обсуждался ход реализации Национальной программы поддержки и развития экспорта Беларуси на 2016-2020 годы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы имеем огромный потенциал по наращиванию экспорта субъектами малого и среднего предпринимательства. Этот потенциал нужно активно развивать, он является одним из приоритетов национальной программы", - отметил Андрей Кобяков.

Доля малого и среднего бизнеса в несырьевом экспорте товаров в 2017 году составила 28,4%, и правительство ставит задачу нарастить ее к 2020 году минимум на 5 процентных пунктов. С учетом этого глава правительства поручил МИД и Минэкономики активнее привлекать малый и средний бизнес к решению задач по росту экспорта, а также внести в правительство предложения по дальнейшему стимулированию экспорта малого и среднего бизнеса и снятию возможных барьеров.-0-