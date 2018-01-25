25 января, Логойский район /Корр. БЕЛТА/. Правительство изучит возможности для поддержки развития в Беларуси новых отраслей животноводства, сообщил сегодня журналистам премьер-министр Андрей Кобяков во время рабочей поездки в Логойский район, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время посещения главой правительства предприятий "БелКумысПром" и "Истерн Шип" обсуждалось развитие отдельных отраслей животноводства. Так, "БелКумысПром" - единственное в стране предприятие молочного коневодства. Кобылье молоко является натуральным терапевтическим продуктом. "Производство и коллектив созданы, но есть определенные проблемы с тем, чтобы наращивать объемы, получить положительный финансовый результат. Один из вопросов - правильное использование такого ценного ресурса, как кобылье молоко", - пояснил премьер-министр. Срок реализации пастеризованного кобыльего молока - 10 дней, поэтому для его быстрой реализации нужна хорошо отлаженная система.

На предприятии "БелКумысПром"

Кумыс и йогурты из кобыльего молока будут производить в Логойском районе Пока предприятие занимается производством и продажей кобыльего молока (в том числе безлактозного). Молоко покупают ритейл и санатории, предусмотрена адресная доставка для физлиц. Налажены экспортные поставки в Москву и Санкт-Петербург.

Среди тем, которые поднимались во время обсуждения, поддержка молочных производителей. В частности, озвучивался вопрос, почему производство кобыльего молока не уступает коровьему с точки зрения полезности, но не получает господдержку. "Над этим мы тоже серьезнейшим образом подумаем", - отметил Андрей Кобяков.

Перспективным направлением также может быть овцеводство. "Сейчас речь идет о том, чтобы восстановить на совершенно новом качественном уровне овцеводство - мясо, в общем-то, востребовано. Считаем, что оно присутствует в нашей торговле в недостаточных объемах, наверное, и цена не совсем справедливая, можно было бы сделать ее более доступной", - сказал премьер-министр.

Касательно овцеводческого предприятия "Истерн Шип" Андрей Кобяков констатировал, что работа пока идет непросто. "Технологии приходится развивать с нуля, нужно готовить персонал. Но мы рассчитываем, что проект, который реализован с иранскими инвестициями, тоже нарастит объемы, позволяющие выйти на положительный финансовый результат, - добавил он. - Мы полагаем, что у проектов "БелКумысПром" и "Истерн Шип" хорошее будущее".

На предприятии "Амкодор-Логойск" главе правительства продемонстрировали выпускаемую технику для лесопромышленного комплекса - харвестеры и форвардеры. Как проинформировал Андрей Кобяков, в нынешнем году правительство поставит задачу отечественным предприятиям произвести порядка 500 единиц техники различных видов для лесного хозяйства. В ближайшее время наращивать производственные мощности будут не только модернизированные деревообрабатывающие предприятия, но и другие, в том числе Светлогорский ЦКК. Чтобы обеспечить их необходимым сырьем, нужна современная техника, отметил премьер-министр.

Сейчас на "Амкодор-Логойск" работают около 200 человек, с учетом планов по расширению производства эта цифра в среднесрочной перспективе должна увеличиться вдвое. Более 80% продукции предприятие выпускает для участников холдинга "Амкодор" (разгрузочные и предохранительные блоки, механизмы и краны тормозные, различные кронштейны, рулевые колонки). Удельный вес предприятия в объеме промышленного производства Логойского района за 2017 год составил 10,6%. Произведено продукции на сумму Br20,3 млн, или 243,5% к уровню 2016 года.-0-

Фото Максима Гучека