Правительство на полгода запретило вывоз льноволокна из Беларуси за пределы ЕАЭС

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь вводит временный запрет на вывоз льноволокна и продлевает лицензирование его экспорта за пределы ЕАЭС. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 28 сентября 2018 года №705, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

С 4 октября 2018 года по 4 апреля 2019 года установлен временный запрет на вывоз из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС льноволокна, происходящего с территории Беларуси, при его помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта. Временный запрет не распространяется на экспорт из Беларуси товаров, вывозимых в государства - участники СНГ, Грузию, Вьетнам, Сербию.

Министерству иностранных дел поручено уведомить ЕЭК о принятой мере и внести на ее рассмотрение предложение о применении другими государствами - членами ЕАЭС аналогичных мер.

Кроме того, с 4 октября 2018 года по 4 апреля 2019 года экспорт из Беларуси за пределы ЕАЭС льноволокна осуществляется по разовым лицензиям. Их будет выдавать МАРТ по согласованию с "Беллегпромом". "Беллегпром" будет согласовывать заявление о выдаче лицензии на экспорт льноволокна при наличии заключенного между названным концерном, Министерством сельского хозяйства и продовольствия и облисполкомами соглашения об условиях поставок льноволокна.

Постановление вступает в силу с 4 октября и действует в течение шести месяцев, за исключением пункта, касающегося поручения МИД, который вступает в силу после официального опубликования принятого документа.-0-