Правительство определило, как будет действовать уведомительный порядок для начала бизнеса

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определило порядок направления и учета уведомлений о начале осуществления отдельных видов экономической деятельности. Соответствующее положение утверждено постановлением Совета Министров от 22 февраля 2018 года №143, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Как пояснили в Министерстве экономики, постановление подготовлено для реализации провозглашенного декретом №7 инновационного для регуляторной среды уведомительного порядка начала осуществления отдельных видов экономической деятельности. Декретом №7 утвержден перечень видов экономической деятельности, осуществляемых по уведомительному принципу, в нем 19 видов деятельности. В него включены бытовые, туристические услуги, деятельность в сфере торговли и общественного питания, услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, перевозке пассажиров и багажа (в нерегулярном сообщении), производство одежды и обуви, пищевой и сельхозпродукции, мебели и стройматериалов и иные распространенные виды деятельности.

Постановление №143 определяет, что уведомления о начале осуществления видов экономической деятельности направляются в городские (городов областного подчинения), райисполкомы, администрации районов в городах по месту нахождения юрлица или месту жительства индивидуального предпринимателя ИП.

В Минэкономики обратили внимание, что уведомительный порядок ни в коей мере не отменяет государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Обязанность уведомить уполномоченный орган возникает у субъектов хозяйствования, намеревающихся приступить после вступления в силу декрета №7 и постановления №143 к осуществлению какого-либо вида экономической деятельности, включенного в перечень.

Постановление вступает в силу с 26 февраля.-0-