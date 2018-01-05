Правительство определило меры по выполнению в 2018 году заданий по строительству жилья

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительством определены меры по выполнению заданий на 2018 год по строительству жилья. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 30 декабря 2017 года №1051 "О мерах по выполнению заданий на 2018 год по строительству жилых домов, объемах ввода в эксплуатацию и финансирования строительства жилья и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в 2019 году", сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Всего в Беларуси в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 4 млн кв.м жилья, из них 628 тыс. кв.м в Брестской области, 299 тыс. кв.м - в Витебской, 446 тыс. кв.м - в Гомельской, 482 тыс. кв.м - в Гродненской, 1, 098 млн кв.м - в Минской, 327 тыс. кв.м - в Могилевской. В столице в 2018 году планируется ввести 720 тыс. кв.м жилья.

Согласно документу, облисполкомам и Минскому горисполкому совместно с Министерством архитектуры и строительства предписано обеспечить выполнение заданий на 2018 год по вводу в эксплуатацию общей площади жилых домов в установленных объемах, а также создание задела под программу жилищного строительства на 2019 год; принять меры по сдерживанию роста стоимости строительства жилья с государственной поддержкой и за счет бюджетных средств, обеспечив использование проектов (серий) экономичных жилых домов типовых потребительских качеств, перечень которых утверждается Министерством архитектуры и строительства.

Также поручено оказывать всестороннее содействие гражданам в строительстве индивидуальных жилых домов, в том числе путем расширения ассортимента продукции индустриального домостроения, создания системы услуг по строительству таких домов, оказания помощи в обеспечении строительными материалами.

Кроме того, документ содержит ряд поручений Министерству сельского хозяйства и продовольствия, Министерству финансов, Министерству энергетики и Министерству связи и информатизации, направленных на обеспечение мер по выполнению заданий на 2018 год по строительству жилых домов.

Наряду с этим, постановлением установлен предельный норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилого помещения в размере Br718 для выдачи льготного кредита Беларусбанка на строительство (реконструкцию) жилых помещений и определения максимальной нормируемой стоимости жилого помещения в целях предоставления субсидий на уплату части процентов за пользование кредитом по многоквартирным (блокированным) жилым домам, разрешение на производство строительно-монтажных работ по которым выдано органами госстройнадзора после 1 января 2018 года, а также по одноквартирным жилым домам, на строительство (реконструкцию) которых предоставляются льготные кредиты, субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами на основании списков на получение льготных кредитов (решений о предоставлении субсидий), утвержденных в установленном порядке после 1 января 2018 года.

Также установлен показатель стоимости 1 кв.м общей площади жилого дома (квартиры) в размере, не превышающем Br940, для выдачи льготного кредита Белагропромбанка в соответствии с указом от 2 сентября 1996 года №346, а также предельный норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилого помещения в размере Br940 для выдачи льготного кредита на строительство (реконструкцию) одноквартирных, блокированных жилых домов Беларусбанка многодетным семьям, постоянно проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и осуществляющим строительство в сельских населенных пунктах.-0-