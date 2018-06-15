Правительство определило порядок проведения торгов по аренде охотничьих угодий

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определило порядок проведения торгов по предоставлению в аренду охотничьих угодий. Соответствующее положение утверждено постановлением Совета Министров от 14 июня 2018 года №454, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Объектом торгов являются охотничьи угодья фонда запаса, границы, общая площадь и площадь по категориям которых указаны в извещении о проводимых торгах. Они предоставляются в аренду победителю или единственному участнику торгов.

Торги организуются и проводятся облисполкомом либо по его поручению райисполкомом в форме аукциона или конкурса и являются открытыми.

Постановлением также утверждены типовые формы договора аренды охотничьих угодий и договора на проведение охоты при отказе от продукции охоты или ее части.

Кроме того, установлена минимальная предельная стоимость охотничьих путевок, разрешений на добычу охотничьего животного и охотничьих путевок к ним. Она составит Br3 на один день охоты и Br20 на один сезон. Также утверждена минимальная предельная стоимость продукции охоты.

Постановление принято во исполнение указа №112 "Об охоте и ведении охотничьего хозяйства" и вступает в силу с 25 сентября 2018 года.-0-