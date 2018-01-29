Правительство предоставило Беларусбанку гарантии по кредитам Светлогорскому ЦКК

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" в 2018 году предоставлены гарантии правительства в погашении основного долга по кредитам и уплате части процентов за пользование ими (за исключением процентов, уплачиваемых за счет средств республиканского бюджета), выданным Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату. Соответствующее постановление Совета Министров от 24 января 2018 года №54 официально опубликовано на
Речь идет о кредитах, выданных Светлогорскому ЦКК для финансирования инвестпроекта по строительству завода по производству сульфатной беленой целлюлозы мощностью 400 тыс. т в год "под ключ" (с учетом организации производства вискозной целлюлозы).
Министерству финансов поручено оформить гарантии правительства на основании соответствующих кредитных договоров, а также при формировании республиканского бюджета предусматривать средства на уплату процентов (части процентов) за пользование кредитами ОАО "АСБ Беларусбанк".
Концерну "Беллесбумпром" совместно с Государственным комитетом по имуществу необходимо ежегодно в 2020-2026 годах обеспечивать внесение в Совмин проектов правовых актов об увеличении доли Республики Беларусь в уставном фонде ОАО "Светлогорский ЦКК" на суммы уплаченной в 2019-2025 годах части процентов за пользование кредитами.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-
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