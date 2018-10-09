Правительство предоставило гарантии Фонду Халифы в погашении займа для Банка развития

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси предоставило гарантии Фонду имени Халифы по развитию предпринимательства (ОАЭ) в погашении внешнего займа, выдаваемого Банку развития Республики Беларусь, а также в уплате процентов и иных платежей за пользование займом. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 5 октября 2018 года №724, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Речь идет о займе в размере $25 млн на финансирование проекта "Расширение доступа к финансированию микро-, малых и средних предприятий в Республике Беларусь".

Согласно документу, гарантия правительства предоставляется после заключения договора о порядке использования и погашения гарантированного займа между Министерством финансов и Банком развития, а также после внесения Банком развития в республиканский бюджет платы за предоставление гарантии правительства.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-