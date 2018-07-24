Правительство предоставит гарантии в погашении выданных сахарным заводам кредитов

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство предоставит в 2018 году банкам гарантии в погашении основной суммы долга по кредитам, выдаваемым на срок до одного года сахарным заводам для расчетов за продукцию растениеводства урожая 2018 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 23 июля 2018 года №560, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Речь идет о кредитах, выдаваемым открытым акционерным обществам "Слуцкий сахарорафинадный комбинат", "Городейский сахарный комбинат", "Жабинковский сахарный завод", "Скидельский сахарный комбинат" для расчетов за продукцию растениеводства урожая 2018 года, поставляемую для республиканских государственных нужд, в том числе для ее предварительной оплаты (выплаты авансов) по договорам поставки, возмещения затрат на производство этой продукции (но не выше ее производственной себестоимости), оплаты услуг по уборке такой продукции и транспортных услуг (расходов) по ее доставке.

Плата за предоставление гарантий правительства производится единовременно в размере 0,01% от суммы кредита. Оформление гарантий в установленном порядке поручено Министерству финансов.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-