Правительство рассчитывает на вхождение ЕБРР в состав акционеров Белинвестбанка до конца года

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси рассчитывает на вхождение Европейского банка реконструкции и развития в состав акционеров Белинвестбанка до конца нынешнего года. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев сегодня на встрече с делегацией Совета директоров ЕБРР, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи

Вместе с ЕБРР ведется работа по совершенствованию управления государственным сектором, в частности, по предприватизационной поддержке организаций финансового и реального секторов экономики.

"Наиболее масштабный проект - один из крупнейших госбанков страны Белинвестбанк, где мы надеемся, что уже в этом году ЕБРР войдет в состав акционеров банка. Готовность и открытость Беларуси к сотрудничеству по указанному вопросу подтверждает особое доверие к ЕБРР", - заявил Владимир Кухарев.

Владимир Кухарев

Вице-премьер отметил, что Беларусь активно сотрудничает с ЕБРР, Всемирным банком, МВФ, и рекомендации международных организаций учитываются правительством при проведении экономической политики, а выделяемые ресурсы финансируют значимые проекты.

По его оценке, спустя два года после начала реализации новой стратегии Европейского банка реконструкции и развития для Беларуси можно говорить о том, что двустороннее сотрудничество вышло на качественно новый уровень. С помощью банка Беларусь работает над созданием равных конкурентных условий в экономике, реализацией пилотных проектов в сфере корпоративного управления, привлечением иностранных инвестиций в банковский сектор, модернизацией инфраструктуры.

Одно из основных направлений сотрудничества Беларуси с ЕБРР - развитие частного сектора и поддержка малого и среднего предпринимательства. "Полагаю, что ЕБРР как институт кредитования частного бизнеса сможет найти привлекательные направления работы в частном секторе, значительно увеличив свой портфель в Беларуси", - сказал Владимир Кухарев.

Во время встречи

Беларусь также рассчитывает на дальнейшую поддержку банка при модернизации транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Благодаря финансовым ресурсам ЕБРР в стране реализуются проекты в сфере водоснабжения и водоотведения, обсуждаются новые проекты по тепловой реабилитации жилфонда, обращению с твердыми отходами.-0-

Фото Рамиля Насибулина