Правительство ставит перед МАРТ задачу разработать в 2018 году Программу развития конкуренции

14 февраля, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли в 2018 году должно разработать проект Программы развития конкуренции. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский на итоговой коллегии МАРТ, передает корреспондент БЕЛТА.
"Ключевая задача МАРТ на этот год - разработка Программы развития конкуренции на среднесрочную перспективу. Она должна учитывать современные реалии экономического развития и предусматривать действенные шаги по развитию конкуренции", - отметил Василий Матюшевский. По его словам, в работе над программой необходимо учитывать как международный опыт, так и не забывать о потенциале отечественных научных кругов.
Василий Матюшевский рассказал, что правительство поручило МАРТ обеспечить проведение объективного анализа законодательства республики в сфере конкуренции и антимонопольного регулирования, выявить нормы, ограничивающие конкуренцию, определить индикаторы регулирования отдельных товарных рынков республики.
"Должны быть выработаны дорожные карты по развитию конкуренции для каждой конкретной отрасли. Это один из этапов реализации целей Программы социально-экономического развития Беларуси до 2020 года, которая предусматривает создание условий для повышения качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, инвестиций и новаций", - подчеркнул первый вице-премьер.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.419 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.957 BYN
|1.96 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.45 BYN