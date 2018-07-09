Правительство удовлетворено ходом работ в индустриальном парке "Великий камень" - Калинин

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство удовлетворено ходом работ в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", заявил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин, передает корреспондент БЕЛТА.

"От имени правительства могу сказать, что мы удовлетворены тем, как развивается индустриальный парк. Уверен, что в следующей пятилетке он один из драйверов развития нашей экономики. И это самое главное украшение на Шелковом пути, это жемчужина Шелкового пути", - подчеркнул вице-премьер.

Анатолий Калинин отметил, что в парке уже создана инфраструктура, которая позволяет любому резиденту прийти и начать работу. Очень важным, по его словам, для развития "Великого камня" является и то, что скоро заработает безвизовый режим между Китаем и Беларусью. "Создано хорошее транспортное сообщение между столицей и индустриальным парком. В перспективе здесь появится транспортный коридор - скоростная железная дорога, планируется строительство автомобильной дороги, которая соединит Минск, "Великий камень" и Национальный аэропорт", - рассказал он.

Вице-премьер сообщил, что ведутся переговоры насчет расширения авиационного сотрудничества, в частности, возможности осуществлять грузовые авиаперевозки. "Беларусь вводит вторую взлетно-посадочную полосу в ноябре, которая позволит принимать любые воздушные суда. Это позволит развивать в том числе и транспортную инфраструктуру парка", - пояснил он.

Кроме того, уточнил заместитель премьер-министра, немецкие, белорусские и китайские компании должны начать совместное строительство крупного мультимодального логистического парка, который сможет принимать железнодорожные грузы. "Все планы и задумки наших глав государств успешно выполняются. К концу года около 10 резидентов откроют производство, порядка 700 человек начнут работать, а это вклад в ВВП страны. Сюда приходят самые современные производители как из Беларуси, так и из Китая", - сказал он.

Анатолий Калинин рассказал, что внимание уделяется и социальной инфраструктуре. "Строится первый жилой дом, в планах - построить поликлинику. Также заложен Парк успехов китайско-белорусской дружбы", - отметил он.

Как сообщалось, с начала реализации проекта по созданию Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" в него инвестировано уже $346,8 млн. Предполагается, что в 2018 году объем инвестиций в парк превысит $180 млн. В то же время объем инвестиций, заявленных резидентами по состоянию на начало июля, составляет $998,7 млн.

В планах развития индустриального парка - в 2020 году достигнуть объема выпускаемой продукции в $1 млрд, создание 6480 рабочих мест и более чем двукратный рост числа резидентов - до 100. Объем инвестиций к 2020 году оценивается не менее чем в $2 млрд.-0-

В "Великом камне" открыли строительный городок для подрядных организаций На территории площадью 7 га подготовлено пять обеспеченных необходимой инженерной инфраструктурой площадок для размещения пяти подрядных организаций.

Фото Андрея Покумейко