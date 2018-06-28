28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Право местных Советов депутатов повышать ставки имущественных налогов планируется ограничить. Это предусмотрено законопроектом по комплексной корректировке Налогового кодекса Беларуси, который в настоящее время готовится, сообщила заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"В части ограничения прав местных Советов депутатов на установление повышающих коэффициентов к ставкам имущественных налогов одобрен подход о том, что местные Советы депутатов с 2019 года будут вправе повышать (понижать) ставки налога на недвижимость и земельного налога не более чем в 2 раза (сегодня - в 2,5 раза)", - прокомментировала замминистра.

Кроме того, планируется отменить повышенное налогообложение неиспользуемого (неэффективно используемого) имущества и занятых таким имуществом земельных участков.

Элла Селицкая также рассказала, что межведомственная рабочая группа по комплексной корректировке Налогового кодекса обсуждает возможные изменения в отношении экологического налога. В частности, рассматриваются предложения о сокращении количества загрязняющих веществ, облагаемых экологическим налогом, стимулировании внедрения энергосберегающих технологий.-0-

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