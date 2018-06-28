28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Право местных Советов депутатов повышать ставки имущественных налогов планируется ограничить. Это предусмотрено законопроектом по комплексной корректировке Налогового кодекса Беларуси, который в настоящее время готовится, сообщила заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.
"В части ограничения прав местных Советов депутатов на установление повышающих коэффициентов к ставкам имущественных налогов одобрен подход о том, что местные Советы депутатов с 2019 года будут вправе повышать (понижать) ставки налога на недвижимость и земельного налога не более чем в 2 раза (сегодня - в 2,5 раза)", - прокомментировала замминистра.
Кроме того, планируется отменить повышенное налогообложение неиспользуемого (неэффективно используемого) имущества и занятых таким имуществом земельных участков.
Элла Селицкая также рассказала, что межведомственная рабочая группа по комплексной корректировке Налогового кодекса обсуждает возможные изменения в отношении экологического налога. В частности, рассматриваются предложения о сокращении количества загрязняющих веществ, облагаемых экологическим налогом, стимулировании внедрения энергосберегающих технологий.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3283 BYN
|2.31 BYN
|2.315 BYN
|USD
|1.998 BYN
|1.995 BYN
|2 BYN
|RUB
|3.164 BYN
|3.156 BYN
|3.168 BYN