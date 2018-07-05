Предложения об увеличении экспорта белорусской продукции в КНР представят в Совмин до 1 ноября

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распоряжением премьер-министра от 29 июня 2018 года №188р создана рабочая группа для выработки оперативных предложений по вопросам поставок продуктов питания в Китайскую Народную Республику, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
Группа будет работать под руководством заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Игоря Брыло. Ей поручено до 1 ноября 2018 года подготовить и внести в Совет Министров предложения об увеличении объемов экспорта белорусской продукции в Китай и расширении товарной номенклатуры продуктов питания, а также об организации оптимальных транспортно-логистических схем.
При необходимости рабочая группа уполномочена привлекать в установленном порядке к работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, Минского облисполкома, Минского горисполкома, других организаций.
Координация работы по выполнению распоряжения возложена на заместителей премьер-министра Беларуси в соответствии с распределением обязанностей.-0-
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