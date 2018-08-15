Предложения по тарифам на транспортировку газа на общем рынке ЕАЭС будут подготовлены к октябрю

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предложения по тарифам на транспортировку газа на общем рынке газа ЕАЭС будут подготовлены к октябрю нынешнего года, сообщил в интервью БЕЛТА директор Департамента энергетики Евразийской экономической комиссии Леонид Шенец.
"По проекту программы формирования общего рынка газа ЕАЭС остается одно разногласие, касающееся формирования тарифов на транспортировку газа на общем рынке", - сказал Леонид Шенец.
Решение этого вопроса сейчас прорабатывается на уровне министров энергетики государств - членов ЕАЭС. Поручено провести совещания по вопросу единой методологии тарифообразования (ценообразования) в отношении услуг по транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС.
Результаты работы будут доложены главам правительств стран ЕАЭС на очередном заседании межправсовета в октябре этого года.
Подписание проекта программы формирования общего рынка газа ожидается до конца 2018 года. Разработка международного договора о формировании общего рынка газа союза и направление его на внутригосударственное согласование предусмотрено в 2020 году, его подписание - в 2021 году.
*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-
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