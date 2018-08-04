4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предостережение и предупреждение станут новыми мерами реагирования на антимонопольные нарушения, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела методологии антимонопольного регулирования и конкуренции МАРТ Ольга Королькова, комментируя вступление в силу 3 августа новой редакции закона "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции".

Теперь в законодательстве предусмотрена возможность выдачи предостережений и предупреждений - это превентивные и разъяснительные меры реагирования МАРТ на возможные нарушения антимонопольного законодательства. Это принципиально новый механизм, который предоставит возможность разрешения ситуации без длительной процедуры антимонопольного расследования.

Предостережение будет выдаваться, чтобы не допустить действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. Например, причиной для его выдачи может стать публичное заявление должностного лица той или иной организации в СМИ относительно оценки рынка, планируемого поведения на рынке. Если антимонопольный орган усмотрит в этом риски нарушения законодательства, то он имеет право выдать предостережение. Но в любом случае, прежде чем его выдавать, МАРТ сначала оценит наличие в планируемых действиях возможности нарушения антимонопольного законодательства, заверила Ольга Королькова.

Что касается второй меры реагирования - предупреждения, то его будут выдавать уже на стадии рассмотрения заявления об антимонопольном нарушении. "Предупреждение выдается для оперативного добровольного устранения уже имеющихся ограничений конкуренции на стадии антимонопольного расследования", - пояснила представитель МАРТ.

Законом предусмотрена выдача предупреждений только при наличии признаков отдельных злоупотреблений доминирующим положением и совершения государственными органами антиконкурентных действий, издания антиконкурентных актов. При этом выдача предупреждения является обязательным этапом при рассмотрении такого рода нарушений.

Предупреждение должно быть в обязательном порядке рассмотрено адресатом, после чего он должен сообщить в МАРТ о выполнении либо невыполнении требований антимонопольного органа. Если субъект, которому направлено предупреждение, полностью выполнил все требования и предписания, рассмотрение дела в отношении него прекращается.

"Если антимонопольный орган получает информацию, что субъект не выполнил предписание, продолжается антимонопольное расследование, по его итогам выносится решение. Если установлен факт нарушения, то субъекту грозят штрафы за злоупотребление доминирующим положением в размере до 10% от годовой выручки на рынке товара, где совершено правонарушение, но не менее 500 базовых величин (1 БВ - Br24,5)", - пояснила Ольга Королькова.

По словам представителя МАРТ, новые меры реагирования вводятся, чтобы сократить процессуальные издержки как самих субъектов, так и антимонопольного органа, быстро и эффективно урегулировать ситуацию с нарушениями. "Антимонопольный орган делает акцент именно на предупреждении нарушений, а не применении административных взысканий, - подчеркнула она. - Мы ожидаем, что субъекты, которым будет вынесено предупреждение или предостережение, внимательно к нему отнесутся и самостоятельно исправят нарушение".

МАРТ ожидает, что с введением новых мер нагрузка на бизнес снизится. Это произойдет с учетом того, что будет возможность оперативно устранять нарушения без применения штрафных санкций. В странах, где такой превентивный механизм уже используется (например, Россия, Казахстан), положительный эффект налицо, отметила Ольга Королькова.-0-