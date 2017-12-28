Предприятия АПК Минской области до конца 2018 года сократят проблемную задолженность перед Банком развития более чем в 2 раза

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия АПК Минской области до конца 2018 года сократят проблемную задолженность перед Банком развития и ОАО "Промагролизинг" более чем в 2 раза, сообщил сегодня председатель правления ОАО "Банк развития Республики Беларусь" Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.

ОАО "Банк развития Республики Беларусь", Минский областной исполнительный комитет и ОАО "Промагролизинг" подписали сегодня трехстороннее соглашение о взаимодействии на 2018-2019 годы.

"Для банка подписание этого соглашения было так важно, потому что долгое время по Минской области нарастал клубок просроченных платежей. Это касалось и кредитов, предоставленных Банком развития сельхозпредприятиям региона или переданным на обслуживание в наш банк, и платежей "Промагролизингу". И где-то к середине года объем неплатежей по Банку развития по одной Минской области был равен объему просроченных платежей по всем остальным областям страны. Такая ситуация приводила к тому, что Минская область не могла кредитоваться по целому ряду программ Банка развития", - рассказал Сергей Румас.

Глава банка отметил, что решение было найдено совместно с Минским облисполкомом. "Мы договорились по базовым принципам, по которым будем составлять графики выплат этих средств сельхозпредприятиями, на согласование этих графиков у нас ушло около 5 месяцев", - подчеркнул он. Сейчас просроченная задолженность по сельхозпредприятиям Минской области составляет Br28 млн.

Сергей Румас рассказал, что по этому региону у банка всего 67 кредитополучателей, просроченная задолженность есть по 38 предприятиям. "Облисполком, подписывая эти графики, берет на себя обязательства контролировать их исполнение сельхозпредприятиями", - пояснил он.

При этом глава Банка развития обратил внимание, что предприятия региона, не дожидаясь официального подписания соглашения, уже начали выполнять свои обязательства. "Октябрь, ноябрь и декабрь мы живем уже фактически в этих графиках. Но ключевой момент - выполнение этих графиков позволит нам начать реализацию проектов по Минской области. В качестве пилота область попросила профинансировать реализацию подпрограммы "Чистая вода" государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда". И сегодня мы уже зарезервировали на 2018 года Br20 млн льготных кредитов на исполнение этой программы", - сообщил он. Всего на реализацию подпрограммы в Минской области до 2020 года банк выделит не менее Br50 млн.

Сергей Румас также отметил, что благодаря четкому выполнению графиков выплат по просроченной задолженности "Промагролизинг" сможет полноценно работать с сельхозпредприятиями Минской области, продолжая их переоснащение качественной сельхозтехникой.-0-