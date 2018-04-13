Предприятия Беларуси и Красноярского края подписали семь соглашений и контрактов

13 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусская делегация во главе с вице-премьером Владимиром Семашко в Красноярске приняла участие в заседании рабочей группы по вопросам сотрудничества Беларуси и Красноярского края, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

Представители органов исполнительной власти и деловых кругов двух сторон обсудили вопросы активизации взаимной торговли и наработки эффективных механизмов поддержки торгово-экономических связей, а также перспективы взаимодействия в промышленности, агропромышленном комплексе, в сфере формирования городской среды.

"В течение 10 лет Беларусь является надежным партнером Красноярского края в различных областях - экономике, науке и культуре, - сказал на заседании врио губернатора региона Александр Усс. - У нас были разные времена, которые определялись состоянием экономики. Самое сложное время у нас позади, и результаты работы в прошлом году показали рост товарооборота более чем на 15% - это солидная прибавка. Хочется верить, что мы преодолеем все сложности и будем уверенным темпом идти вперед".

"Такие рабочие группы - это действенный инструмент, который позволяет налаживать деловые контакты, - отметил в свою очередь Владимир Семашко. - В 2017 году товарооборот между Красноярским краем и Беларусью составил $72,7 млн. Беларусь обладает достаточными ресурсами, чтобы обеспечить потребности Красноярского края в современной грузовой, пассажирской, дорожно-строительной и коммунальной технике. Готова делиться опытом повышения эффективности производства в сфере сельского хозяйства, поставлять технику. Обмениваться технологиями, в том числе в строительной сфере, проектировать и возводить объекты любой сложности, которые могут быть востребованы в регионе, а также по проектированию автомобильных дорог, развязок, мостов, дорожной инфраструктуры".

Вице-премьер отдельно подчеркнул наличие хороших перспектив взаимодействия в аграрном секторе. "Белорусские предприятия сельскохозяйственного машиностроения готовы поставлять широкий спектр техники для аграриев края, в том числе используя взаимоприемлемые финансовые механизмы, включая международный лизинг и льготное кредитование", - заявил Владимир Семашко. Он также обратил внимание на возможность реализации общей заинтересованности в организации прямых поставок продовольственных товаров, расширении их номенклатуры. Вице-премьер пригласил региональных специалистов ознакомиться с белорусским опытом строительства не только животноводческих комплексов, но и других объектов сельскохозяйственного назначения.

Владимир Семашко обратил внимание и на взаимодействие в социально-гуманитарной сфере, на активно развивающееся сотрудничество белорусских и красноярских медиков, особенно в области онкологии и трансплантологии. Он сообщил, что во время этого визита в Красноярском государственном аграрном университете были открыты два специализированных класса, оснащенных белорусской сельскохозяйственной техникой.

На организацию в Красноярске производственных мощностей для сборки тракторов Минского тракторного завода, развития сотрудничества в области лифтового производства обратил внимание мэр города Сергей Еремин. Отдельно он акцентировал внимание на теме благоустройства, формирования комфортной городской среды и задаче обновления специализированной дорожной техники для уборки городских улиц в преддверии XXIX Всемирной зимней универсиады, которая пройдет в Красноярском крае в 2019 году. "Рассчитываю, что наше партнерство также станет весомым вкладом в реализацию этой ответственной задачи", - сказал мэр.

По итогам заседания рабочей группы были подписаны семь соглашений и контрактов между предприятиями Беларуси и Красноярского края, направленных на укрепление взаимодействия в различных сферах экономики и социального сектора: соглашение между ФБГУ "Федеральный сибирский научно-клинический центр" Федерального медико-биологического центра и Республиканским научно-практическим центром трансплантации органов и тканей; договор между ОАО "Брестсельмаш" и ООО "Агросельхозтехника" (г. Канск) на поставку сушилок и зерносушильных комплексов; соглашение о совместном производстве между ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" и ООО "Агросельхозтехника"; декларация о партнерстве и стратегическом сотрудничестве УПП-"НИВА" - управляющая компания "Нива-Холдинг" - ООО "Карьерная Техника Комплект" - ООО "Соврудник"; соглашение о сотрудничестве между ООО "Строй-Енисей" и ОАО "Могилевлифтмаш"; соглашение о сотрудничестве между ОАО "БЕЛАЗ" управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" и ООО "Красноярск-БелазСервис" по вопросам поставок карьерной техники БЕЛАЗ, МоАЗ, запасных частей к ней и организации сервисного обслуживания; контракт на поставку техники между ООО "Торговый дом "МТЗ-Сибирь" и ООО "АвтоСпецМаш".

Во время визита состоялись встречи вице-премьера Беларуси с главой Красноярского края в формате "один на один", а также - с мэром Красноярска Сергеем Ереминым, гендиректором ООО "Соврудник" Рафаилом Гайнутдиновым, гендиректором ООО "Компания ВостСибУголь" Евгением Мастернаком, управляющим директором Ачинского глиноземного комбината Евгением Жуковым. Белорусская делегация посетила ООО "Автоспецмаш", ООО "ТД Белорусский", ООО "Красноярск-БелазСервис", Красноярский государственный аграрный университет.-0-