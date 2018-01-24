Предприятия "Белгоспищепрома" представят продукцию на выставке "Продэкспо" в Москве

24 января, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. На 25-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо", которая пройдет в Москве с 5 по 9 февраля, представят свою продукцию 13 ведущих предприятий концерна "Белгоспищером". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в концерне.

Кондитерские изделия продемонстрируют СОАО "Коммунарка", СП ОАО "Спартак", ОАО "Красный пищевик", "Красный мозырянин", "Кондитерская фабрика "Слодыч". Алкогольная отрасль будет представлена ОАО "Минск Кристалл" - управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп", ОАО "Минский завод игристых вин" и ОАО "Пинский винодельческий завод". Также свою продукцию презентуют ОАО "Мозырьсоль", "Лидские пищевые концентраты", "Гамма вкуса", "Дрожжевой комбинат", "Малоритский консервноовощесушильный комбинат".

"Продэкспо" - это активная площадка, на которой проводятся многочисленные переговоры с дилерским составом, руководителями субъектов товарно-проводящих сетей, торговых домов. Отраслевые специалисты встречаются с партнерами и клиентами с целью поддержки деловых отношений, заключения выгодных контрактов, получения информации о новинках и тенденциях развития отечественной и мировой индустрии продуктов питания и напитков, рассказали в концерне.

В нынешнем году международный форум соберет в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" около 2,2 тыс. участников из 62 стран, будет организовано 30 национальных экспозиций. "Продэкспо" считается самым авторитетным ежегодным событием в сфере продовольствия и напитков в Восточной Европе и в течение многих лет определяет вектор развития пищевой индустрии.-0-