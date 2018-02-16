Предприятия "Белгоспищепрома" в январе увеличили производство продукции более чем на 30%

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Белгоспищепром" в январе 2018 года увеличили производство продукции более чем на 30% по сравнению с январем 2017-го. Об этом сообщила в интервью БЕЛТА заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Марина Михальцевич.

"Радуют показатели первого месяца 2018 года: в январе темп роста объемов производства превысил 130%, экспорта - 108,6%. Наибольший удельный вес в общем объеме производства занимает сахарная, табачная, кондитерская и алкогольная отрасли. Предприятия как государственной, так и частной формы собственности работают эффективно, рентабельность продаж превышает 10%", - рассказала Марина Михальцевич.

Темп роста объемов производства предприятий концерна за 2016-2017 годы составил 117,6%, в том числе в 2017 году - 105,4%. Выручка от реализации продукции в прошлом году увеличилась на 12,8% до Br4,6 млрд, прибыль получена на сумму Br487,6 млн - практически на уровне 2016 года.

Продукция концерна поставляется более чем в 50 стран мира, объем экспорта в 2017 году вырос на 21,6% по сравнению с предыдущим годом.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-