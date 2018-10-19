Предприятия "Беллегпрома" представят Беларусь на "Евразийской неделе" в Армении

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллегпром" представят Беларусь на Международном форуме "Евразийская неделя", который пройдет 22-24 октября в Ереване (Армения). Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.
В выставочной экспозиции "Беллегпрома" будут представлены два предприятия - ОАО "8 Марта" и ОАО "Галантэя".
Евразийская неделя - крупнейший международный деловой форум на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Мероприятие проводится ежегодно с 2016 года.
Во время нынешнего форума будет организована выставка, которая представит экспортный потенциал компаний стран ЕАЭС в шести приоритетных отраслях, среди которых органическое сельское хозяйство, высокотехнологичная легкая промышленность, фармацевтика и медицинское оборудование, ювелирная отрасль.
В фокусе внимания нынешней "Евразийской недели" - создание благоприятного бизнес-климата в ЕАЭС, укрепление производственных связей, развитие экспортного потенциала, создание привлекательных условий для зарубежных инвесторов.-0-
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