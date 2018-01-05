5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллегпрома" заинтересованы выполнять заказы по обшивке салонов автомобилей Geely. Такая возможность обсуждалась 5 января на совместном совещании по вопросам межотраслевой кооперации с организациями концернов "Беллегпром" и "Беллесбумпром", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт "Беллегпрома".

После глубокой модернизации предприятий "Беллегпрома" появились возможности изготовления и наработки новых видов продукции. Для мебельных производств актуальными являются три вида продуктов легпрома: ткани, кожа и фурнитура. Так, предприятия кожевенной отрасли после техперевооружения расширили ассортимент и повысили качество выпускаемой продукции. Появились новые возможности обработки и покраски, выпуска лимитированных партий. "Сегодня ведутся переговоры с СЗАО "БЕЛДЖИ" по выполнению заказов на изготовление обшивки для салонов автомобилей", - проинформировали в концерне.

Отечественные текстильные предприятия сегодня имеют большой потенциал изготовления продукции - как технологический, так и дизайнерский. "Это нанесение различного вида принтов и печати, изготовление жаккардовых и тканей различных составов - от натуральных на 100% до различных сочетаний с полиэфирами, а также выпуск минимальных партий в кратчайшие сроки. Конкуренция в мире по тканям высокая, и предприятия концерна готовы к плодотворному и тесному сотрудничеству с каждым мебельным предприятием индивидуально", - подчеркнули в "Беллегпроме".

На совещании достигнута договоренность о выездах представителей "Беллесбумпрома" на предприятия легкой промышленности для ознакомления с производством, ассортиментом и отработки заявок. Также выражена заинтересованность в наполнении мебельных фирменных магазинов сопутствующими товарами для дома, выпускаемыми предприятиями "Беллегпрома". Кроме того, участники встречи проявили интерес к продукции ОАО "Минский экспериментально-фурнитурный завод". В настоящее время с легпромом плотно работают ОАО "Слониммебель", ЗАО "Молодечномебель", ЗАО "Пинскдрев", добавили в концерне.

Подводя итоги встречи, заместители руководителей концернов Александр Яковчиц и Михаил Касько отметили стремление представителей предприятий к более глубокому изучению мебельных и текстильных производств для наработки нужного ассортимента выпускаемой продукции, активному продвижению своих товаров. Принято решение провести следующую встречу через шесть месяцев, чтобы отследить динамику совместной работы и ее результаты.

В совещании приняли участие руководители ведущих текстильных и кожевенных предприятий: ОАО "Моготекс", РУПТП "Оршанский льнокомбинат", ОАО "Минский экспериментально-фурнитурный завод", ОАО "МПКО" и ОАО "Бобруйский кожевенный комбинат", мебельных: ОАО "Прогресс", ЗАО "Пинскдрев", ОАО "Могилевдрев", ОАО "Минскпроектмебель", ЗАО "Молодечномебель" и ОАО "Слониммебель".-0-