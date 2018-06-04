Предприятия "Беллегпрома" значительно увеличили экспорт в страны дальнего зарубежья

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллегпром" значительно увеличили экспорт в страны дальнего зарубежья. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель концерна Николай Ефимчик, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целом динамика по экспорту неплохая. На сегодняшний день идем с плюсом более 10%, думаю, по итогам года динамика сохранится. Показателен прирост особенно в страны дальней дуги. Значительно вырос экспорт в страны, которые ранее занимали далеко не самое значимое место в экспорте. Это говорит о том, что наша продукция, ассортимент стали более востребованными", - сказал Николай Ефимчик.

В частности, поставки продукции в Бельгию увеличились в 4,5 раза, во Францию - в 3,6 раза, в Индию - в 2,2 раза. Темп роста экспорта в Германию составил 134%. Значительный рост экспорта зафиксирован также в Чехию, Нидерланды, Бразилию. В то же время отмечается снижение экспорта в Туркменистан, Азербайджан, Узбекистан. "Наш ассортимент по ценовому фактору выше, в этих странах собственная сырьевая база", - отметил председатель концерна. В целом продукция концерна экспортируется в 49 стран.

Николай Ефимчик также отметил, что в дальнейшем на рост экспортных поставок концерна может существенно повлиять "Камволь". "У нас очень серьезные намерения работать с компаниями из Турции и других стран дальнего зарубежья, которые заинтересованы в приобретении абсолютно новых камвольных тканей, особенно бизнес-класса", - добавил он.

В состав концерна "Беллегпром" входит 96 организаций, 76 из которых - промышленные. Промышленные предприятия делятся по отраслям: текстильная, швейная, трикотажная и кожевенно-обувная. Также в состав входят 16 прочих организаций и предприятий торговли.-0-