Предприятия "Беллесбумпрома" в 2017 году экспортировали почти 70% продукции

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля экспорта в объеме производства предприятий "Беллесбупрома" по итогам 2017 года составила 67,3%, что является самым высоким показателем за все время экспортной деятельности концерна, сообщил председатель "Беллесбумпрома" Юрий Назаров во время встречи с трудовым коллективом Минского электротехнического завода им. В.И. Козлова. Такая информация размещена на сайте концерна, сообщает БЕЛТА.

География экспорта предприятий концерна распространяется на более чем 60 стран и с каждым годом расширяется. В 2017 году экспорт концерна вырос более чем на 42% и составил $427 млн.

Благодаря модернизации деревообрабатывающих производств объемы переработки древесины в стране увеличились в разы. Так, если в 2006 году предприятиями Беларуси было переработано 5,2 млн куб.м древесины, то в 2016 году - уже 10,5 млн куб.м, в 2017-м - свыше 11 млн куб.м. Причем большая часть этого сырья (около 9 млн куб.м) направлена именно на глубокую переработку - производство древесных плит, фанеры, столярных изделий и мебели. Глубина переработки древесины с 38,5% в 2006 году выросла до 80% в 2017-м. Уже в ближайшей перспективе, когда на полную мощность заработают новые целлюлозно-бумажные заводы, глубина переработки превысит 90%.

Объем производства по модернизированным предприятиям концерна с 2006 по 2017 год увеличился в 13,7 раза. Выручка на одного работающего выросла с Br2 тыс. до Br46 тыс. За последние пять лет в отрасли создано около 3 тыс. новых рабочих мест.

Основной прирост объемов выпуска импортозамещающей продукции ожидается с вводом в эксплуатацию новых производств в целлюлозно-бумажной промышленности. Задачей на 2018 год является выход на проектную мощность завода сульфатной беленой целлюлозы в ОАО "Светлогорский ЦКК", а также завершение строительства завода мелованных и немелованных видов картона на базе филиала "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда". Производство в Светлогорске ежегодно будет перерабатывать около 2,5 млн куб.м древесины и выпускать 400 тыс. т сульфатной беленой целлюлозы на сумму около $300 млн. На заводе в Добруше из целлюлозы, полученной в Светлогорске, будет производиться 200 тыс. т картона в год на сумму около $250 млн. Основная часть произведенной продукции этих заводов будет экспортироваться, благодаря чему экспорт в целом по концерну увеличится в два раза.

Для развития белорусской деревообработки приоритетны дальнейшее развитие технологий, сохранение и укрепление трудовых коллективов, стимулирование инвестиционной активности, создание новых видов продукции и освоение новых рынков сбыта.-0-