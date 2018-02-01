1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в 2017 году снизили затраты на производство продукции более чем на 25%, сообщил председатель концерна Юрий Назаров во время итогового заседания совета концерна "Беллесбумпром", передает корреспондент БЕЛТА.

"К числу главных результатов нашей работы в 2017 году относится снижение затрат на производство продукции более чем на 25%. За 2017 год затраты снижены на Br139,7 млн. В 2018 году мы должны продолжить работу по повышению эффективности хозяйственной деятельности - снижению затрат и повышению прибыльности", - сказал Юрий Назаров.

Наибольшее снижение затрат обеспечили организации целлюлозно-бумажной отрасли - на 27,4%, деревообрабатывающие предприятия - на 20,1%, мебельные - на 8,6%. "Предприятие "БФ "Спартак" снизило затраты на 32,6%, Завод газетной бумаги - на 34%, "Альбертин" - на 29,5%. Высокий процент экономии достигнут также ХК "Пинскдрев" (24,2%), "Минскпроектмебель" (20,6%), "Ивацевичдрев" (20,1%). Снизить затраты на 1 рубль товарной продукции по сравнению с 2016 годом удалось 20 из 34 организаций концерна, в том числе 15 деревообрабатывающим и 4 целлюлозно-бумажным предприятиям", - отметил председатель концерна.-0-