12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в 2017 году увеличили производство импортозамещающих товаров на 43,3%, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель концерна Юрий Назаров, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2017 году предприятиями концерна произведено импортозамещающих товаров почти на $386 млн, что на 43,3% больше, чем в 2016 году", - сказал Юрий Назаров. К таким товарам относятся древесноволокнистые и древесно-стружечные плиты, фанера, напольные ламинированные покрытия, определенные виды бумаги, картона и обоев.

Председатель концерна также подвел итоги модернизации деревообрабатывающих предприятий. "Благодаря техническому переоснащению и созданию новых мощностей объемы переработки древесины в стране увеличились в разы. Так, в 2006 году обрабатывающими предприятиями Беларуси переработано 5,2 млн куб.м древесины, в 2016 году - 10,5 млн куб.м, в 2017-м - более 11 млн куб.м. Большая часть этого сырья - около 9 млн куб.м - направлена в глубокую переработку: на производство древесных плит, фанеры, столярных изделий и мебели", - отметил он.

Объем производства по модернизированным предприятиям концерна с 2006 по 2017 год увеличился в 13,7 раза. Выручка на одного работающего выросла с Br2 тыс. до Br46 тыс. Глубина переработки древесины с 38,5% в 2006 году выросла до 80% в 2017 году. Юрий Назаров подчеркнул, что, когда на полную мощность заработают новые целлюлозно-бумажные заводы, глубина переработки превысит 90%.-0-