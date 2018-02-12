Предприятия "Беллесбумпрома" в 2018 году планируют увеличить экспорт не менее чем на 10%

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в 2018 году планируют увеличить объем экспорта не менее чем на 10%, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель концерна Юрий Назаров, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году мы ставим задачу обеспечить рост экспорта на 10%, но это минимальная планка. Сейчас ситуация на внешних рынках благоприятна для производителей. Задачу обеспечить в 2018 году рост экспорта на 10% мы, безусловно, выполним. Думаю, что эта цифра будет значительно больше", - сказал Юрий Назаров.

В 2017 году общий объем экспорта предприятий концерна вырос более чем на 42% и составил $427 млн.

Председатель концерна также отметил важность переработки древесины внутри страны для получения продукции с высокой добавленной стоимостью. "Необходимо создавать дополнительные производства, чтобы вовлекать древесину в оборот. Например, завод сульфатной беленой целлюлозы в ОАО "Светлогорский ЦКК" с выходом на проектную мощность будет потреблять около 2,5 млн куб.м балансовой древесины. Это огромный объем, для этого нужно свозить древесину со всей страны, что влечет за собой большие затраты. Поэтому мы будем решать вопрос о создании плантаций деревьев - насаждений с заданными свойствами", - добавил он.-0-