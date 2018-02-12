Предприятия "Беллесбумпрома" в 2018 году планируют увеличить экспорт не менее чем на 10%

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в 2018 году планируют увеличить объем экспорта не менее чем на 10%, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель концерна Юрий Назаров, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году мы ставим задачу обеспечить рост экспорта на 10%, но это минимальная планка. Сейчас ситуация на внешних рынках благоприятна для производителей. Задачу обеспечить в 2018 году рост экспорта на 10% мы, безусловно, выполним. Думаю, что эта цифра будет значительно больше", - сказал Юрий Назаров.

/Будет дополнено/.-0-