Предприятия "Беллесбумпрома" в I квартале увеличили экспорт почти на 44%

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" в январе-марте текущего года увеличили экспорт продукции на 43,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт концерна.

"Производственные мощности модернизированных деревообрабатывающих предприятий загружены почти на 100%. Многие предприятия работают в две-три смены. Работы осуществляются в основном под заключенные контракты, складские запасы не накапливаются. При этом наибольший объем произведенной продукции предприятия реализуют на внешние рынки", - говорится в сообщении.

В январе-марте 67,2% продукции предприятий концерна было экспортировано. На рынки более 60 стран поставлена продукция на $125 млн.

В целом за этот период было произведено продукции на Br376 млн, что на 44,6% больше, чем в первом квартале 2017 года. В общем объеме производства 74,2% - мебель и продукция деревообработки, остальное - продукция целлюлозно-бумажного производства. Было произведено 143,7 тыс. условных куб.м древесностружечных плит (на 9,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года), 35,4 тыс. условных кв.м древесноволокнистых плит (на 38,7% больше), 65,5 тыс. куб.м фанеры (на уровне прошлогоднего показателя), 73,6 тыс. т бумаги и картона (на 65,5% больше). Производство мебели выросло на 21,8%.-0-